Come si legge su “SerieD24.com” sembrava tutto fatto per Ricciardo alla Pistoiese ma negli ultimi giorni lo scenario è cambiato. L’attaccante e bomber ex Acireale è ad un passo dalla Vastese. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il bomber siciliano firmerà con la sua nuova squadra in serata. L’esperto centravanti è pronto per questa nuova avventura nonostante la sua età.