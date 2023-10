Javier Pastore ha rilasciato una lunga intervista a Gianlucadimarzio.com. L’ex Palermo ha parlato anche del suo rapporto con Walter Sabatini, all’ora direttore sportivo del club:

«In rosanero è stato un referente e una figura di aiuto. Ogni lunedì mi convocava nel suo studio e mi faceva vedere dvd di un’ora e mezza in cui mi faceva studiare i miei errori. Mi diceva ad esempio “Abbiamo vinto e giocato bene, ma qui hai esagerato, fatto un tunnel o tocco in più ecc…”. Mi ha fatto crescere tanto e in poco tempo».