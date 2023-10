Il sito Gianlucadimarzio.com ha riportato la seconda parte dell’intervista di Javier Pastore. Di seguito le sue dichiarazioni sul Milan, tra calcio giocato, campioni e mercato:

«Per me erano sempre partite speciali perchè era la squadra italiana che mi piaceva di più. Il Milan mi cercò diverse volte, anche prima di andare al Psg, ma poi con Zamparini valutai il progetto Psg che aveva in mente di comprare grandi campioni per vincere ovunque. I rossoneri erano una squadra di campioni, e mi cercarono anche dopo. Ammiravo tanto Kakà, già da quando ero all’Huracan: era elegante nei movimenti, faceva la differenza con le sue accelerazioni e l’eleganza con cui portava palla al piede.

Era anche molto umile. Quando il mio agente mi ha dato la sua maglia non ci capivo più niente e pochi giorni dopo sono stato a cena con suo padre: è stata una cosa molto carina».