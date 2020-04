L’ex calciatore rosanero Ilija Nestoroski, oggi in forza all’Udinese, non dimentica i suoi cittadini di Prilep in questo momento di difficoltà causato dall’emergenza Coronavirus. Il macedone ha aiutato molte famiglie bisognose di Prilep prima delle vacanze di Pasqua con cibo e prodotti necessari. In precedenza, Nestoroski aveva anche donato fondi all’ospedale di Prilep per la lotta contro Covid-19. In basso la foto in questione.