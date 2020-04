Intervenuto ai microfoni di “Campaniafootball.com”, Ciro Poziello, capitano del Savoia, si è espresso così in merito all’emergenza Coronavirus e alla ripresa del campionato: «Personalmente sono favorevole a ripartire, è giusto che i verdetti vengano dati dal campo. Però, ci tengo a precisare, che il tutto dovrà avvenire nel momento esatto in cui ci sia la certezza di non compromettere la salute di nessuno. Anche sotto questo aspetto la società ci sta tutelando come figli. Il presidente Mazzamauro, che ho sentito per gli auguri di Pasqua, ha confermato che è pronto a ripartire e seguire le direttive della lega, all’imprescindibile condizione che si tuteli al cento per cento la salute di tutti: calciatori, staff e dirigenti. Noi calciatori del Savoia, grazie al supporto dello staff tecnico, stiamo continuando i lavori. Il mister ha preparato allenamenti personalizzati da eseguire in casa, studiati rispettando le ridotte disponibilità di spazio. Due volte a settimana ci sentiamo in teleconferenza. Manca tantissimo lo spogliatoio e cerchiamo di ricrearlo virtualmente».