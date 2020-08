Le squadre siciliane militanti in Serie D sono scatenate sul mercato. Uno di questi è sicuramente il Licata, che, per la prossima stagione, aspira alla promozione tra i professionisti.

Per completare il reparto difensivo, la dirigenza del club, è in forte pressing per l’ex rosanero Davide Monteleone, classe ‘95 con esperienze in Serie B alla Ternana ed in Serie C con il Padova e la Sicula Leonzio, la scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze con la maglia del Marsala in Serie D.

Oltre al Licata, secondo quanto riporta “Notiziariodelcalcio.com”, anche il Biancavilla sarebbe sulle sue tracce.