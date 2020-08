Di seguito la nota ufficiale del Palermo FC che da il via al contest “Hall of Fame”: “A novembre aprirà i battenti il museo del Palermo con tante sorprese. Una di queste è la hall of fame: un affascinante spazio fisico dedicato agli 11 giocatori più rappresentativi della storia rosanero. Aiutaci a sceglierli segnando le tue preferenze! Puoi selezionare un portiere, tre difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti, oltre all’allenatore.

Attenzione: non è importante la posizione in campo, ma solo il ruolo generico (puoi quindi scegliere anche tre terzini tra i difensori o quattro fantasisti tra i centrocampisti). Gli elenchi dei calciatori da selezionare sono stati raccolti grazie al contributo di Giovanni Tarantino, giornalista e storico, coordinatore scientifico per il Museo del Palermo”. Per comporre la rosa Hall of Fame vai al seguente link CLICCA QUI