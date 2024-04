Ex rosa, Miccoli non dimentica il Palermo: “Prima o poi tornerò da te” (FOTO)

Fabrizio Miccoli non dimentica il Palermo. L’ex capitano rosanero è uno dei calciatori a cui la tifoseria palermitana è più legata. Il classe 1979, nativo di Nardò, utilizza spesso i propri social personali pubblicando ricordi di quando il NUMERO 10 VESTIVA LA MAGLIA DEL CLUB DI “Viale del Fante”.

Questa volta, Miccoli, ha pubblicato il video di un rigore realizzato al “Renzo Barbera” sulle note di “CHIAGNE” sottolineando alcune frasi: “Sai che non finirà così, non è mai tardi. Prima o poi tornerò da te”. In alto la foto.