Attraverso il proprio profilo Instagram Fabrizio Miccoli ha annunciato la sua nuova avventura da allenatore della sua scuola calcio.

Ecco il post:

“È ufficiale sarò il nuovo allenatore della @asdfabriziomiccoliofficial !! Non ho resistito al corteggiamento di un club così prestigioso di nome #AsdFabrizioMiccoli, che ha fortemente voluto Fabrizio Miccoli come allenatore. Scherzi a parte, è la prima volta che faccio l’allenatore nella mia accademia. Ho sempre cercato di dare il mio contributo, ma quest’anno aumentano le responsabilità. I risultati degli ultimi anni sono stati incredibili, darò tutto me stesso per fare ancora meglio. Allenerò tutte le categorie, pronto per questa nuova sfida”.