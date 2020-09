Una intervista a Massimo Maccarone, dopo il suo addio al calcio giocato, viene proposta dall’edizione odierna del Corriere Fiorentino che titola: “Big Mac Maccarone adesso studia da allenatore”

Queste alcune sue parole: «Ho l’Empoli nel cuore,spero torni in serie A. Ho smesso di giocare e sono nello staff di Baldini alla Carrarese: voglio iniziare una nuova carriera in panchina. Il gol più bello? L’ho segnato con la maglia del Siena. In Toscana sono cresciuto».