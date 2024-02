Ex rosa, Lanzafame: «Pecchia allenatore top, il Parma può e deve arrivare in fondo»

Davide Lanzafame ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di News.Superscommesse.it, rilasciando anche delle dichiarazioni sul campionato di Serie B. Di seguito un estratto della parole dell’ex giocatore del Palermo, oggi allenatore del del Borgaro Nobis:

Il Parma, nel quale hai giocato una stagione facendo molto bene, sembra pronto a tornare in A: pensi che ce la farà?

«Penso di sì, ha una rosa forte ed un top allenatore per la categoria (Pecchia, ndr). Può e deve arrivare in fondo in testa, e penso che ce la farà. Per il Parma vale lo stesso discorso dell’Inter: solo i neroazzurri possono perdere il campionato di Serie A».

Ora che sei allenatore, come procede la tua carriera? Coltivi la speranza di arrivare un giorno in Serie A?

«Beh, quello è il sogno che hanno tutti gli allenatori giovani. Io sto partendo da una buona categoria, il campionato di Eccellenza, con il Borgaro Nobis: stiamo facendo molto bene, siamo a -2 dalla capolista. Io sono molto fiducioso, da qua alla fine mancano dieci partite e vogliamo fare bene: l’obiettivo è quello di crescere, di lavorare, cercando di migliorarsi giorno dopo giorno. Questo è il senso del percorso che sto facendo».