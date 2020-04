Fiocco rosa per Nino La Gumina. L’attaccante della Sampdoria, guarito dal Coronavirus ha raggiunto ieri sera Palermo per assistere alla nascita della figlia. Come si legge su “IlSecolo XIX” il centravanti palermitano, ha ricevuto l’ok del medico e tutte le autorizzazioni necessarie allo spostamento previste dal Dpcm per spostarsi dalla Liguria alla Sicilia.