Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del sito ufficiale del Milan, Simon Kjær, nuovo difensore del club rossonero, si è espresso così: «Il Milan è un sogno per me. Sono in una società storica, in cui hanno giocato i migliori difensori centrali del mondo. Mi sono sempre ispirato a Maldini, ho sognato il Milan per tanti anni e finalmente sono qui. Ho sentito Jon-Dahl Tomasson settimana scorsa, lui ha sempre belle parole per la società Milan e per Milano. Ritrovo una Serie A con tanti giocatori forti, le squadre vanno meglio in Europa e si gioca un calcio più veloce e moderno. Al Milan ci sono tanti giovani di qualità, questo è un progetto interessante. Sono in prestito ma voglio dimostrare di poter restare qui e fare il massimo. Numero di maglia? Io ho sempre giocato con il numero 4. Se non era disponibile prendevo il 14, il 24, 34 e 44. Il 14 e il 24 erano liberi e mio padre mi ha consigliato di scegliere il 24 che è il numero che avevo quando ho iniziato la mia avventura italiana con la maglia del Palermo». In basso il video dell’intervista.