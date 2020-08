Il Torino continua a seguire con interesse l’ex attaccante rosanero, ora al Cagliari, Joao Pedro per rafforzare il proprio reparto offensivo. Come si legge sulle pagine di “Tuttosport”, la trattativa con il Cagliari è avviata, anche se al momento non c’è l’intesa fra i due club: i sardi chiedono 15 milioni di euro, il Torino è fermo a 10. C’è ancora distanza dunque tra i due club ed è possibile che nella trattativa possa entrare anche l’ex attaccante della Juve Simone Zaza, attaccante che piace al Cagliari e che nel finale di stagione ha fatto vedere, nel Torino guidato da Longo, qualcosa di importante dopo mesi e mesi di letargo.