“Non ci sono lesioni ai legamenti, quindi sarà una corsa contro il tempo. Valuteremo step by step”. Aveva scritto così, pochi giorni fa, il portiere sui suoi profili social. Sperava di recuperare per la partita contro i francesi in programma il prossimo 12 agosto dopo l’infortunio al ginocchio subito nella gara con l’Inter.

La seconda risonanza magnetica a cui si è sottoposto in pochi giorni ha però evidenziato un infortunio serio che lo costringerà a guardare i compagni lontano dal campo da gioco. Gollini, dunque, salterà la sfida dei Quarti di Champions League del 12 agosto col PSG, nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero.