A 45 anni la vena realizzativa di Denis Godeas non si è ancora esaurita. L’ex attaccante del Palermo, ha infatti realizzato nello scorso weekend il suo primo gol in Prima Categoria con la maglia della Triestina Victory. Un gol storico perché ha permesso a Godeas di eguagliare il record di Antonio Martorella (ex Pisa, SPAL e Pescara) e Marcello Diomedi (ex Fiorentina e Bari) nella speciale classifica dei calciatori che sono riusciti a segnare almeno una rete in ogni categoria del calcio italiano: dalla Serie A alla Terza Categoria.