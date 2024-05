Ex rosa, Foschi: «Tornerei immediatamente a Palermo portando Grosso»

L’ex ds del Palermo Rio Foschi ha parlato ai microfoni di Teleone esprimendosi in merito al Palermo.

«Ogni volta che me lo chiedete… ci sto male: tornerei a Palermo anche immediatamente. Adoro la città, lì avrei voluto prender casa e passare la vecchiaia. Sfido chiunque a “resistere”, e ce lo siamo detti qualche tempo fa anche con Perinetti. Chi non lavorerebbe a Palermo? Soltanto un pazzo. Ma è necessario lavorare bene. Nella quinta città d’Italia si sta bene, clima splendido, ottimo cibo, sicuramente il posto più bello per fare il direttore sportivo».

«Chi porterei con me, a Palermo? Il mio gruppo di lavoro e Grosso come allenatore. Ogni tanto – rivela l’ex ds – ci parlo, con Fabio mi sento e lui, di Palermo, è più innamorato di me… Con il mio gruppo di lavoro ci diciamo spesso “che sogno che sarebbe…»