Ex rosa, Floriano: «La promozione in B col Palermo la cavalcata più bella che ho vissuto»

Reduce dall’ultima esperienza con la maglia del Desenzano, Roberto Floriano ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato per intraprendere la una nuova avventura. L’ex giocatore del Palermo, infatti, ripartirà dal Caravaggio, in Serie D, nelle vesti di direttore sportivo. Ai microfoni de “LaCasaDiC.com“, il classe 1986 ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha ricordato anche la sua esperienza in rosanero:

«Fu un inizio deciso. Ho giocato solo 8 partite per via della sospensione dovuta al Covid ma quando arrivai eravamo con un vantaggio di un solo punto, alla sospensione ne avevamo 8/9 e mancavano meno di dieci partite. Il percorso fu netto e scritto. La promozione in Serie B è stata la cavalcata più bella che ho vissuto. Sia sul campo che sugli spalti. Siamo passati dall’avere 2000 spettatori a quasi 40mila nelle quattro partite in casa dei playoff. Da marzo siamo diventati irresistibili e abbiamo dimostrato questa superiorità soprattutto nelle fasi finali, in cui abbiamo sempre vinto. Avevamo la consapevolezza che avremmo conquistato quel successo e la spinta del pubblico ha fatto la differenza. Credo che, seppur in maniera diversa, Baldini è, insieme a De Zerbi, l’allenatore che mi ha dato di più. Fu eccezionale. Nuova avventura da direttore sportivo? Ho avuto tanti bravi ds bravi nella mia carriera e cercherò di prendere spunto da loro, poi però bisogna anche essere sè stessi. Avrò il mio modo di lavorare e spero possa essere quello giusto per rendere nel migliore dei modi».