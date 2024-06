Aronica: «Il Palermo se la giocherà fin dall’inizio per la promozione»

Salvatore Aronica, ex giocatore con una lunga carriera in Serie A, ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista esclusiva con “News.Superscommesse.it”, toccando vari temi legati al calcio e, in particolare, agli obiettivi futuri del Palermo. Forte della sua esperienza con squadre come Messina, Reggina, Palermo e Napoli, Aronica ha offerto una prospettiva unica sui piani e le aspirazioni del club rosanero per la prossima stagione.

Ci sono rimpianti legati agli ultimi playoff per il Palermo? I rosanero, che hanno scelto Dionisi in panchina, punteranno alla promozione in Serie A?

«L’avvio della passata stagione del Palermo è stato imponente, poi la squadra si è un po’ arenata nella seconda parte del campionato. I playoff, nonostante il grande entusiasmo, non sono andati come si sperava. Ora si è azzerato tutto, bisogna ricreare l’alchimia giusta per puntare a grandi obiettivi. Il Palermo se la giocherà fin dall’inizio per la promozione finale, l’intento del City Group è quello di riportare la piazza in massima serie. A prescindere dalle retrocesse e da squadre blasonate di grande tradizione, credo che l’avvento di Dionisi come allenatore, coadiuvato da De Sanctis come direttore sportivo, sia determinante per portare a Palermo profili importanti e per fare una grande stagione il prossimo anno».