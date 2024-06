Palermo: gli auguri a Miccoli con i suoi primi due gol in rosanero (VIDEO)

Fabrizio Miccoli compie oggi 45 anni. L’ex capitano del Palermo, il quale ha vestito la maglia siciliana dal 2007 e al 2013, ha segnato ben 81 gol con i rosanero diventandone il miglior marcatore di tutti i tempi, il miglior marcatore in Serie A (74 reti) ed il giocatore con più presenze (165) in massima serie. Il Palermo, attraverso i propri profili social, ha fatto gli auguri al suo storico numero 10 ricordando i suoi due primi gol in rosanero, realizzati nella seconda giornata di Serie A 2007-2008, in occasione della trasferta di Livorno, nella quale le aquile trionfarono per 4 a 2.

