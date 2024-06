Euro 2024, Aebischer presenta Svizzera-Italia: «Loro sono i favoriti. Squalifica Calafiori un bene per noi»

Sabato 29 giugno l’Italia affronterà la Svizzera, match valido per gli ottavi di finale degli Europei. Michael Aebischer, calciatore della Nazionale biancorossa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro gli azzurri. Di seguito un estratto delle sue parole:

«E’ bello giocare contro l’Italia, visto che è ora casa mia e conosco quasi tutti i giocatori. Mi spiace per Calafiori, un giocatore fortissimo, ma meglio per noi che sarà squalificato. Sarà una bella partita, vedremo chi sarà più forte. Hanno entrambe le squadre grande qualità. L’Italia è favorita, non c’è altro da dire. Per loro parla l’esperienza e odiano perdere. Per prima cosa dobbiamo difendere bene, perché loro sono forti. Poi quando abbiamo la palla dobbiamo giocarla bene. Per quanto riguarda il tabellone, abbiamo visto naturalmente che nell’altra metà ci sono tantissime big. Ma dagli ottavi in poi non ci sono più avversari semplici».