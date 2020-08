L’ex rosa Falletti, potrebbe ritornare in Italia. Non solo, potrebbe approdare in un club prossimo avversario del Palermo in serie C: la Ternana.

A riportare la notizia è il sito del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio. La trattativa al momento è nella fase iniziale e appare assai in salita, ma la volontà delle parti di concludere l’affare non manca di certo.

Falletti, ha già indossato la maglia rossoverde, il suo primo club italiano. La Ternana prova a regalarsi il grande sogno di mercato.