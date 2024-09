Ex rosa, dramma per Maurizio Schillaci: “Vive per strada, sta male”

Momento delicato per la famiglia Schillaci. Palermo e il mondo del calcio è in ansia per le condizioni dell’ex bomber azzurro Totò Schillaci, ricoverato da domenica scorsa in ospedale a Palermo per una polmonite. Nel frattempo, però, la vita del cugino Maurizio continua ad essere complicata.

Maurizio Schillaci, infatti, ex calciatore tra le altre di Palermo e Lazio, vive per strada dopo essere entrato nel tunnel della droga. Ora ha problemi di salute e a prendersi cura di lui e del suo cane Ciccio stanno provando alcuni volontari, tra i quali c’è Giusy Caldo, tramite i social, ha lanciato un forte appello: “Come sapete stiamo aiutando Maurizio Schillaci il *clochard* con il cane di piazza verdi (teatro Massimo). Sta facendo un percorso sanitario, esami etc e noi lo aiutiamo con la gestione del suo cane. Maurizio si trova in uno stato di denutrizione importante. È stanco di alimentarsi con pietanze acquistate (panini, pasta al forno etc). Mi ha detto che gli mancano i sapori di casa e non quelli delle gastronomie. Ed allora vi chiedo… Riusciamo ad organizzare dei turni e cucinare un pochino l’uno portando delle cose cucinate fatte in casa? Se ti va di aiutarci scrivimi”.