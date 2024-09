Juve Stabia-Palermo, i precedenti

I precedenti tra Juve Stabia e Palermo a Castellammare sono stati caratterizzati da un predominio dei siciliani, che hanno ottenuto cinque vittorie, rispetto a una sola vittoria delle “vespe” e tre pareggi. Ecco i dettagli più significativi di queste partite, suddivisi per periodo storico:

Precedenti storici:

6 ottobre 1929 – Prima Divisione Girone D:

Stabia – Palermo 0-4: Palermo ha vinto nettamente con reti di Ruffino, Masi, un’autorete di Isaia e Scioscia.

Anni ’80 e ’90:

2 aprile 1988 – Serie C2 Girone C:

Juve Stabia – Palermo 1-1: Domenico Izzo ha segnato per la Juve Stabia.

22 febbraio 1998 – Serie C1 Girone B:

Juve Stabia – Palermo 2-2: Mario Adriano Bonfiglio per la Juve Stabia, con una doppietta di Scarafoni per il Palermo.

27 settembre 1998 – Serie C1 Girone B:

Juve Stabia – Palermo 1-2: Michele Menolascina per Juve Stabia, Puccinelli e Incrivaglia (rigore) per Palermo.

27 febbraio 2000 – Serie C1 Girone B:

Juve Stabia – Palermo 2-1: Gol di Di Nicola e Fresta per Juve Stabia e Mastrolilli per Palermo.

Anni 2000 in poi:

10 marzo 2014 – Serie B:

Juve Stabia – Palermo 0-3: Doppietta di Bolzoni e gol di Vàzquez per il Palermo.

12 novembre 2020 – Serie C Girone C:

Juve Stabia – Palermo 1-2: Saraniti e Floriano per il Palermo, Mastalli per Juve Stabia su rigore.

19 maggio 2021 – Play-off Serie C:

Juve Stabia – Palermo 0-2: Gol di Valente e Saraniti per Palermo.

4 ottobre 2021 – Serie C Girone C:

Juve Stabia – Palermo 0-0: Pareggio senza reti.

In totale, il bilancio complessivo delle sfide vede Palermo in vantaggio con cinque vittorie rispetto a una di Juve Stabia e tre pareggi.