Massimo Donati, ex centrocampista del Palermo e autentico giramondo del mondo del pallone, ha voglia di allenare. Secondo quanto riporta “Tuttosport” l’ex centrocampista vorrebbe tentare la carriera da allenatore e cerca una possibilità.

Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di “Tuttosport”: «Ho voglia di mettermi in discussione, mi piacerebbe lavorare con i giovani. Partire dalla Serie C sarebbe già molto, a priori non chiudo la porta a nessuno. Mi piacerebbe iniziare in una società seria, se è ambiziosa tanto meglio»