Alino Diamanti, ex trequartista del Palermo e attuale giocatore del Western United, continua a dare spettacolo in Australia. L’ex rosanero ha vinto il premio come migliore giocatore dell’anno del campionato australiano, in stagione ha realizzato 8 gol e 7 assist in 27 presenze. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”: «Un enorme piacere e un grande onore, Voglio condividere questo premio con i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, il club e i miei tifosi. Ringrazio anche la mia famiglia che è stata sempre al mio fianco. L’emozione che provo è indescrivibile».

Il ritiro è un pensiero lontano: «Voglio continuare così, voglio ancora divertirmi e sognare. Quando vado in campo prima della partita sento ancora le farfalle nello stomaco come fossi un ragazzino, forse è questo il mio segreto. Poi la sera vado a dormire, ricarico le batterie e il giorno dopo ho il 100% di energia. Per me è stato così in tutta la mia carriera. Mi sento ancora bene fisicamente e sono libero anche di testa, a questa età è importantissimo. Voglio sorridere, trasmettere sensazioni positive alle persone».