Ex rosa, Delio Rossi: «Al Palermo manca un pò di qualità per puntare alla Serie A»

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoB.com, l’ex allenatore del Palermo, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni sul prossimo campionato di Serie B, soffermandosi anche sulla squadra rosanero. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Al Palermo manca un po’ di qualità per puntare alla Serie A. L’ideale sarebbe avere uno zoccolo duro di 7-8 giocatori e ogni anno inserire un paio di elementi per alzare l’asticella. Senza stravolgere né snaturare tutto ogni volta. Il mercato rosanero dipenderà dai ragionamenti della società, costola del City Group, che lavora molto sugli algoritmi, sui numeri. A volte servirebbe invece il guizzo, l’intuizione… Meno freddezza e più calore.

Il campionato di Serie B è sicuramente più semplice per chi arriva dalla C rispetto a chi retrocede dalla A, perché è supportato da un entusiasmo dilagante. E poi non c’è tutta questa differenza tra C e B: il Catanzaro lo ha certificato. Viceversa, tra A e B c’è un abisso e il salto in massima serie è molto più alto. Detto questo, chi scende dall’Olimpo del calcio può usufruire del ‘paracadute’, ciononostante deve fare i conti con la delusione e le inevitabili scorie che si trascina una retrocessione. Se poi non risali immediatamente, rischi di restare in B a lungo o, peggio ancora, di fare il doppio salto all’indietro».