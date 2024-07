TMW: “Palermo-Spezia, ok da Manchester: si chiude per Soleri-Nikolaou-Aurelio”

Il Palermo si prepara ad accogliere Dimitris Nikolaou. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com è arrivato il via libera da Manchester. Il City Football Group ha approvato gli ultimi passaggi per lo scambio tra il club rosanero e lo Spezia. Dunque Edoardo Soleri (a titolo definitivo) e Giuseppe Aurelio (in prestito con diritto di riscatto) sbarcheranno in Liguria, mentre l’ex Empoli in Sicilia. Lo scambio è praticamente concluso.

