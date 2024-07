La Cremonese ha messo subito le cose in chiaro e intende lottare con tutte le forze per raggiungere la Serie A. In questi primi giorni di mercato, infatti, i grigiorossi hanno acquistato il portiere Andrea Fulignati e l’esterno Jari Vandeputte dal Catanzaro. Accostati anche al Palermo, il club grigiorosso – con il seguente video pubblicato sui propri profili social – dà il benvenuto ai suoi due nuovi giocatori: