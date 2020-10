«Non c’è paragone tra la rosa allestita l’anno scorso dal Bari e quella del Palermo. Il paragone non è fattibile, rimane una grande squadra con un glorioso passato, ma non si possono mettere a confronto.

Il Bari quest’anno vincerà il campionato in maniera molto più facile di quello che possa sembrare. Giocatori migliori? Non ne cito uno, farei un torto a qualcuno perché con qualcuno ho giocato.





Penso che sia una rosa allestita per vincere il campionato in maniera tranquilla. La differenza non la fa il singolo, la fanno un po’ tutti, perché serviranno tutti, e anche l’organizzazione». Queste le parole dell’ex centrocampista di Palermo e Bari, Daniele De Vezze, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito al confronto tra le due squadre.