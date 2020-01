Lecce al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, in entrata si continua a lavorare per Ionita. Se il Cagliari dovesse oppersi alla cessione del calciatore, il club giallorosso sarebbe pronto a fiondarsi sull’ex rosanero Acquah, oggi in forza ai turchi dello Yeni Malatyaspor.