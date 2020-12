Arriva una dura stangata per l’ex attaccante del Palermo Edinson Cavani, reo di aver scritto una risposta social giudicata razzista.

La punizione inflitta al Matador consiste in tre giornate di squalifica, un corso “rieducativo” e circa 110mila euro di multa: è questa la decisione della Football Association, che ha chiuso l’indagine per la frase – giudicata razzista – scritta e postata dal “Matador” dopo la vittoria sul Southampton lo scorso ottobre.





“Gracias negrito”, aveva risposto il 33enne attaccante del Manchester Utd a un amico su Instagram che si complimentava per la prova contro i Saints. I tre prossimi impegni dei Red Devils sono in tre competizioni diverse: Cavani salterà le sfide casalinghe con Aston Villa in Premier League, Manchester City in Coppa di Lega e Watford in FA Cup.

L’indagine s’era aperta perché il commento pubblicato sulla pagina Instagram del giocatore del Manchester Utd era stato reputato offensivo e/o improprio, con l’aggravante dei riferimenti a colore, razza e origine etnica.

L’attaccante s’era giustificato, rimarcando l’intento delle sue parole, spesso usate in Sudamerica in modo scherzoso e assolutamente non razzista. Il Manchester United aveva sottolineato l’impegno antirazzista del club in ogni sede, ma non è bastato a Cavani per evitare la pesante sanzione.