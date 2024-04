Ex rosa, Cavani protagonista in River Plate-Boca Juniors: segna la rete dell’1-2 (VIDEO)

L’ex rosa Cavani ancora protagonista con la maglia del Boca Juniors. Questa volta il “matador” realizza una rete importantissima per il momentaneo 1-2 degli ospiti nel sentitissimo derby contro il River Plate. Al 62′ l’Uruguayano butta dentro la rete dopo che il match si era stanziato sull’1-1. Uno stacco di testa imponente che brucia l’intervento de difensore e insacca alle spalle del portiere di casa.

Di seguito il video del gol:

• On en profite également pour vous partager le second but, celui d’Edinson Cavani.

Quel coup de casque du 𝗠𝗮𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿 ! 🏹pic.twitter.com/a1lECYKM9u

