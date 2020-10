“Sbagliai io, assunsi una sostanza derivante dalla cocaina in una serata milanese, 10 giorni prima di Palermo-Torino.

Sono stato fortunato perché i miei familiari mi sono stati sempre vicino.





E Maurizio Zamparini è un secondo padre: poteva chiedermi i danni d’immagine, invece mi ha tenuto in Sicilia per tutti e due gli anni di squalifica, abbassandomi lo stipendio”. Queste le parole di Moris Carrozzieri, ex difensore del Palermo, rilasciate ai microfoni di Sportweek.