Come si legge su “SerieD24.it” giungono pessime notizie per il Casarano che, proprio pochi minuti fa, ha diramato un comunicato in cui viene annunciato l’infortunio di Andrea Saraniti. Il giocatore era uscito anzitempo nella sfida con la Nocerina.

Il giocatore, uscito al 32’ del primo tempo nel corso della sfida tra Casarano e Nocerina di domenica 2 ottobre, aveva risentito un problema al ginocchio sinistro. Poco fa poi, in seguito a degli accertamenti, è arrivata la diagnosi: lesione isolata del menisco mediale del ginocchio destro.

Il giocatore, che verrà sottoposto domani (venerdì 7 Ottobre) ad artroscopia per la regolarizzazione della lesione, verrà seguito presso la Clinica Villa Bianca di Lecce. I dottori che se ne occuperanno saranno Piero Galluccio e Paolo Latino, in presenza del medico sociale Gianni Miele.