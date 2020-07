L’ex attaccante rosanero Andrea Belotti è uno dei giocatori del Torino con più richieste sul mercato: ha diversi estimatori in Italia, basti pensare all’Inter e alla Fiorentina, ma piace anche all’estero. Tra le società che lo stanno seguendo c’è, come riporta “Calciomercato.com”, infatti, anche il Manchester United.

Urbano Cairo non vorrebbe privarsi del proprio capitano per questo, anche se nel contratto è sempre prevista la clausola rescissoria da 100 milioni di euro, non vuole prendere in considerazione offerte al di sotto dei 70 milioni.