Intervistato dalla “Gazzetta dello Sport” Giuseppe Bellusci, ex difensore rosanero, adesso al Monza, dove ha ottenuto la promozione in Serie B, ha rilasciato le seguenti parole: «Non ci nascondiamo. La società l’ha detto apertamente: vogliamo essere protagonisti e lottare per la A. La passione che sta mettendo Galliani per il Monza è uno stimolo enorme per la squadra. Dopo l’addio al Palermo avevo tante richieste: la possibilità di giocare per Berlusconi e Galliani è un’esperienza unica per un giocatore. Così ho scommesso su di me: ho fatto un passo indietro per farne due avanti. Ora penso solo a lottare per portare il Monza in A».