Ex rosa, Agliardi: «La vedo dura per il Cosenza contro il Palermo»

L’ex portiere rosanero, Federico Agliardi, è intervenuto ai microfoni di PianetaSerieB per affrontare vari temi, ma soffermandosi anche su Cosenza-Palermo in programma domani pomeriggio al “Marulla”.

«Il Cosenza poteva ambire anche a qualcosina di più per un attimo, ad inizio campionato, ma deve puntare a portare a casa punti per salvarsi direttamente. Deve essere molto pratico e cinico. La vedo dura per i Lupi contro il Palermo, soprattutto dopo il cambio di allenatore dei rosanero. Sono squadre che hanno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi, sarà una partita vera. Il Marulla può però dare una grande mano alla squadra di Viali. Brescia? Secondo me possono raggiungere i playoff. Sono convinto che possano farcela e, da bresciano, ci spero anche un po’. Non vedo l’ora di rivedere il Brescia in Serie A. Rolando Maran è un allenatore esperto e sa toccare le corde giuste. In più conosce già la piazza, perciò io sono positivo. Maran? L’anno in cui era allenatore del Brescia, io ho fatto 6 mesi con lui prima che andassi a Palermo, però mi ricordo di una persona disponibile e aperta al confronto. Lui sapeva quello che voleva e lavorava tanto. Mi ha lasciato ottimi ricordi».