«Quando diventi la compagna di un calciatore metti da parte la tua vita per seguire la vita di un’altra persona, cambi continuamente città, paese, non puoi avere un lavoro fisso in un luogo fisso. Gli voglio bene, è il padre di mio figlio, lo rispetterò sempre per il ruolo che copre. Gli auguro di realizzarsi in quello che desidera. Però devo dire che non lo amo più. Omosessualità? Nel calcio è ancora un tabù, se ne sentono di tutti i colori, ce ne sono tanti di casi nel calcio». Queste le parole di Erjona Sulejmani, ex moglie di Blerim Dzemaili, centrocampista ormai ex Bologna, rilasciate ai microfoni di “Rivelo” su Real Time in merito all’omosessualità nel calcio.