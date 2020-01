Il Bologna ha appena ceduto Blerim Dzemaili allo Shenzen F.C. A comunicarlo è stato il sito del club felsineo con una nota, di seguito il comunicato: ” Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto a titolo definitivo allo Shenzhen F.C. il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Blerim Dzemaili”. Il centrocampista svizzero quindi non si è fatto condizionare dall’epidemia di Coronavirus che ha come epicentro proprio la Cina, alcune trattative erano saltate proprio per questo motivo, come quella che riguarda l’ex rosanero Pastore.