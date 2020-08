Ex capitano della nazionale manda KO l’arbitro con un pugno: adesso rischia la denuncia (VIDEO)

Un episodio shock nel mondo del calcio. Roman Shirokov, ex capitano della nazionale russa, è finito nei guai per aver picchiato un arbitro durante una partita amatoriale.

La miccia che ha fatto scatenare l’ira di Shirokov è stata la mancata concessione di un calcio di rigore da parte del direttore di gara. L’ex Zenit è stato preso da un raptus di follia e ha colpito l’arbitro di gara prima con un pugno al volto, mandandolo KO, e successivamente, lo ha preso anche a calci. Shirokov è poi stato circondato e allontanato fuori dal campo dai suoi compagni di squadra. Adesso l’arbitro vuole sporgere denuncia.

L’ex capitano della nazionale russa si è scusato pubblicamente il giorno successivo, ma ciò nonostante, l’emittente televisiva per cui lavora “Match TV” lo ha sospeso a tempo indefinito dalle sue trasmissioni. Di seguito le scuse di Shirokov: “Sulla base dei risultati della partita di ieri e dell’accaduto in essa, vorrei esprimere le mie sincere scuse a Nikita per un atto così inappropriato da me commesso, sono ben consapevole che non assegnare un rigore evidente e poi il cartellino rosso mostrato non può essere motivo per agitare le mani, spero Nikita il prima possibile tornerà in servizio. Voglio anche chiedere scusa agli organizzatori del torneo, ai miei compagni di squadra Match TV e ai telespettatori”.

