Everton-Nottingham Forest, grande spavento per Beto: perde i sensi in campo (VIDEO)

Grande paura in Everton-Nottingham Forest, il calciatore ex Udinese Beto a seguito di uno scontro di gioco resta a terra privo di sensi. Soccorso immediatamente, esce in barella con una maschera d’ossigeno.

Questo episodio con Beto deve essere stato davvero spaventoso per tutti i tifosi e i partecipanti alla partita. Fortunatamente, sembra che la situazione sia sotto controllo grazie al pronto intervento dello staff sanitario. Il gesto con la mano mentre veniva portato fuori dal campo è un segno rassicurante che, nonostante l’incidente, le sue condizioni potrebbero non essere gravi come temuto. Speriamo che gli esami a cui sarà sottoposto in ospedale confermino solo la necessità di precauzioni e che possa riprendersi completamente e velocemente. Tutto il mondo del calcio sarà sicuramente con lui in questo momento.

Ecco una clip:

Beto said “I’m fine” to the crowd as he left the fieldpic.twitter.com/Pzvpb7X0zg — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 21, 2024