Felice Evacuo, attaccante del Trapani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com” per spiegare la difficile situazione del club siciliano: «Pellino? Con questa persona non abbiamo mai avuto a che fare. Tranne qualche volta che è venuto al campo. Dice che ci mette la faccia ma intanto non ci alleniamo e non giochiamo. I fatti dove sono? Quello che è successo domenica è grave. Lasciamo stare le condizioni fisiche, ma da presidente avrebbe dovuto avere interesse a farci giocare. È arrivato e ha detto che siamo sindacalisti. Aveva detto che avrebbe tesserato sette-otto calciatori, dove sono? L’allenatore è a Trapani da lunedì ed è stato tesserato soltanto sabato. Questi sono dei lestofanti. La storia è semplice: noi siamo dei professionisti e vorremmo giocare a calcio. Non ci stiamo lamentando di chi è il presidente, ma siamo convocati da venti giorni e non ci possiamo allenare perché la società non è in grado di organizzare. Pettinari e Luperini il 2 ottobre avranno l’esito del Collegio Arbitrale per lo svincolo. Io voglio giocare nel Trapani, ma se le situazioni sono queste sarà la Lega ad escluderci. Vorrei restare, però se non ci saranno le condizioni mi guarderò attorno. Siamo in balia degli eventi. Non possiamo fare niente. Luperini e Pettinari hanno chiesto lo svincolo per giusta causa, io cosa posso fare? Posso solo giocare… quando e se me lo lasceranno fare».