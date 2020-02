Dopo le tre sconfitte consecutive contro Sassuolo, Bologna e Atalanta, Paulo Fonseca spera di ritrovare il feeling con la vittoria nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. In programma alle 21, Roma-Gent rappresenta un’occasione di riscatto per chi sta facendo male in campionato, ma anche per chi ha sin qui trovato poco spazio in stagione.

Oltre che sulle proprie forze, la squadra capitolina può contare anche sulla tradizione, visto che i due precedenti contro la squadra belga parlano di un successo per 3-1 in casa e di uno per 7-1 in trasferta nei preliminari dell’Europa League del 2009. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-GENT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Niangbo, David. All. Thorup