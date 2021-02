Sono appena terminati i primi tempi delle sfide valide per i sedicesimi di finale di Europa League in programma alle ore 21. Il Napoli sta perdendo in casa del Granada. Ecco i parziali:

Antwerp-Rangers 2-1





Benfica-Arsenal 0-0

Granada-Napoli 2-0

Lilla-Ajax 0-0

M. Tel Aviv-Shakhtar 0-1

Molde-Hoffenheim 1-3

Salzburg-Villareal 0-1