«Offerta arrivata a Gennaio? Si, c’è stata un’offerta importante, ma non ci siamo nemmeno seduti. Io credo nelle qualità del giocatore, se non è oggi sarà tra due. Rispetto il lavoro del dirigente. Lucca ha un contratto fino al 2024 col Palermo, tutti quelli che mi chiamano vengono indirizzati sul telefono di Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Il giocatore al momento giusto avrà le sue aspettative. Lorenzo è tranquillo, deve fare 20 gol e il Palermo deve aver la migliore classifica possibile. Ho un sogno, non lo dico nemmeno». Queste le parole del procuratore di Lucca, Ninni Imborgia, ai microfoni di “Tgs”.