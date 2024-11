Europa League: la Roma non va oltre l’1-1 in casa dell’Union SG, vince il Galatasaray. I risultati finali

Terminano i match di Europa League. Non sorride la Roma di Juric. I giallorossi avevano una grande occasione per riscattare un periodo negativo. La sblocca Mancini al 62′, ma poi la Roma non riesce a gestire e subisce la rete del definitivo 1-1. Bene il Qarabag che strappa una vittoria in casa del Bodo Glimt. L’Eintracht Francoforte vince di misura: basta la rete di Marmoush a permettere ai padroni di casa di lasciare il campo da vincitori.

I risultati finali:

Bodo/Glimt – Qarabag 1-2 (22′ Bayramov , 41′ Berg, Zoubir 69′)

Elfsborg – Braga 1-1 (Ouma 60′; Holten 84′)

FCSB – Midtjylland 2-0 (16′ Tanase; Birligea 46′)

Eintracht Francoforte – Slavia Praga 1-0 (Marmoush 53′)

Galatasaray – Tottenham 3-2 (6′ Akgun , 19′ Lankshear , 31′ Osimhen , 39′ Osimhen; Solanke 69′)

Ludogorets – Athletic Club 1-2 (20′ Erick Marcus, Williams 73′; Serrano 74′)

Nizza – Twente 2-2 (8′ Rots; Lammers 60′; Boga 66′; Cho 88′)

Olympiacos – Rangers 1-1 (El Kaabi; 57′; Dessers 64′)

Union SG – Roma 1-1 (Mancini 62′; Mc Allister 77′)