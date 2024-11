Francia: Mbappè ancora fuori dalla lista di Deschamps per le sfide di Nations League contro Israele e Italia

Kylian Mbappé, capitano della nazionale francese e attaccante del Real Madrid, non farà parte della rosa convocata da Didier Deschamps per le prossime partite di Nations League. La Francia affronterà Israele allo Stade de France il 14 novembre e l’Italia il 17 novembre, ma il fuoriclasse francese non sarà tra i protagonisti in campo. La decisione di Deschamps di lasciare fuori Mbappé ha fatto discutere, soprattutto in patria, dove la stampa e i tifosi hanno sollevato dubbi sulle motivazioni dietro questa scelta.

Già nel precedente raduno, lo scorso ottobre, Mbappé non aveva partecipato a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Durante quella pausa, i Blues erano comunque riusciti a superare Israele per 4-1 e il Belgio per 2-1. Tuttavia, a scatenare il malcontento è stato il fatto che Mbappé, sebbene non si fosse unito alla Nazionale per preservarsi dall’infortunio, fosse poi sceso in campo per il Real Madrid in una partita di Liga appena due giorni dopo la comunicazione ufficiale della lista dei convocati da parte di Deschamps. Questo ha portato a dubbi e polemiche, con alcuni che vedono nell’assenza del campione una scelta cautelativa, forse per evitare di aggravare l’infortunio, e altri che interpretano la situazione come una mancanza di impegno verso la nazionale francese.

La Nazionale francese, sotto la guida di Deschamps, sta cercando di mantenere un alto livello di competitività in Nations League, nonostante l’assenza del suo capitano. Deschamps, noto per la sua fermezza, ha sempre preferito privilegiare l’integrità della squadra rispetto ai singoli, e la gestione del caso Mbappé sembra rientrare in questa linea di rigore. Per molti osservatori, l’assenza di Mbappé è un’occasione per altre stelle emergenti della Francia di dimostrare il loro valore e consolidarsi in un team già pieno di talento.

Resta da vedere come la Francia affronterà queste sfide senza il suo capitano e se Mbappé tornerà a disposizione per le prossime competizioni. In ogni caso, la sua assenza lascia un vuoto non solo in termini di qualità in campo, ma anche di leadership, e la sua situazione continua a tenere i riflettori puntati sul rapporto tra club e nazionale, in un momento di calendario fitto di impegni per i grandi campioni del calcio europeo.