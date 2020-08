Si concludono le prime due gare dei quarti di finale di Europa League ed almeno in questa competizione l’Italia può sorridere: l’Inter infatti ha superato l’ostacolo Bayer Leverkusen, grazie al 2-1 maturato nel primo tempo, ed è approdata in semifinale. Nell’altro incontro il Manchester United non è riuscito a sbloccare il risultato a Colonia contro il Copenhagen: la sfida fra Red Devils e danesi proseguirà ai supplementari.

