Bellissimo primo tempo andato in scena alla Veltins Arena di Gelsenkirchen fra Inter e Getafe. Una prima frazione dai due volti, che ha raccontato di un Getafe decisamente più pimpante almeno fino al 20′ e un’Inter più in palla dal 25′ in poi. Il parziale dopo 45′ premia comunque l’Inter, avanti 1-0 grazie a Romelu Lukaku.